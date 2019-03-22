شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بحوالي 1% رغم انتعاش العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة في ختام جلسة تعاملات اليوم معوضةً الخسائر التي سجلتها أمس، كما تلقت دعماً من إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن عقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



وفي ظل عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وقرار الاحتياطي الاتحادي الذي أثار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، أقبل المستثمرون على المعادن والدولار اليوم.



كان البنك المركزي الأمريكي قد خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد هذا العام إلى 2.1% من توقعاته السابقة عند نمو بنسبة 2.3%، كما أشار إلى استمرار بقاء التضخم قرب مستويات منخفضة، وهو ما يبرر تثبيت الفائدة وعدم استئناف رفعها تدريجياً.

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وأكد رئيس البنك "جيروم باول" على وجود إشارات سلبية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي من بينها التقلبات في الأسواق المالية والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين.



هذا، وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:35 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وفي نهاية الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.8% وأغلقت عند 15.437 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.65 دولار وأقل سعر عند 15.38 دولار.