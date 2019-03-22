شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يهبط بأكثر من 1% بعد قرار بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار بنك إنجلترا المتوقع بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، ولكن الأسواق لا تزال يسودها عدم اليقين بشأن "بريكست".



هذا، وقد ثبت البنك المركزي في إنجلترا معدل الفائدة عند 0.75% دون تغيير، وأكد على أن معظم الشركات استعدت لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حتى دون اتفاق.

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ومع ذلك، لا يزال هناك عدم يقين بشأن تأجيل "بريكست" وطلب لندن الرسمي لبروكسل بتأجيل الخروج – الذي كان مقرراً في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وفي سياق منفصل، انخفض الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال فبراير/شباط إلى أقل مستوى في سبعة عشر عاماً حيث بلغ 200 مليون إسترليني مقارنة بـ1.2 مليار إسترليني في نفس الشهر من عام 2018.



وعلى صعيد التداولات، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:22 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 1.3056 وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3228 وأقل سعر عند 1.3004.