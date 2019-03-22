شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بفعل مخاوف حيال الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بدعم من إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن كالمعدن النفيس والعملة الأمريكية، وذلك بعد قرار الاحتياطي الاتحادي بتثبيت الفائدة والتلميح إلى عدم رفعها، وهو ما أثار القلق بشأن قوة الاقتصاد في الولايات المتحدة.



وذكر البنك المركزي أن هناك إشارات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي هذا العام الأمر الذي يعزز سياسة الصبر في رفع معدل الفائدة إلى حين وضوح الرؤية بناءً على البيانات الصادرة في الفترة المقبلة.

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وخفض البنك المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 2.1% عام 2019 من تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.3%.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% مغلقاً عند 1307.3 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1320.2 دولار وأقل سعر عند 1302.8 دولار.