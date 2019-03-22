الاقتصاد

الدولار يعزز مكاسبه بعد هبوطه أمس متأثراً بقرار الاحتياطي الاتحادي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم معوضاً الخسائر التي سجلها أمس في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الاتحادي والتصريحات الصادرة عن رئيسه "جيروم باول".


وأعلن البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وعدم التلميح بشأن زيادتها هذا العام بعد توقعات سابقة برفعها مرتين في 2019.


وخفض البنك المركزي التوقعات بشأن الناتج المحلي الإجمالي عند نمو بنسبة 2.1% من 2.3% في تقديرات سابقة كما توقع استمرار ضعف معدل التضخم.

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وعلى أثر هذا القرار، قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "باول" بأن هناك إشارات تدل على أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد تباطؤاً في النمو هذا العام، وهو ما يبرر سياسة الصبر في رفع الفائدة.


وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:22 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.


وكان مؤشر الدولار قد تراجع أمس بنسبة 0.7% عقب قرار البنك المركزي، وهي أكبر خسائر في يوم واحد منذ الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

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