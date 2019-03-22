شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتراجع هامشياً..و"برنت" يتجه إلى مزيد من الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت انخفاضاً خالف التوقعات.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بـ9.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بمليون برميل.

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وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:40 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وانخفض سعر "ويست تكساس" عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:38 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 60.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.6 نقطة.



وتراجع سعر "برنت" عقود تسليم مايو/أياار بنسبة 0.4% إلى 68.2 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 68.6 دولار وأقل سعر عند 67.6 دولار.