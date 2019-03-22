شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقلص مكاسبه عقب استيعاب بيانات البطالة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية شملت انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات، ولكنه قلص مكاسبه لاحقاً مع استعادة الدولار الأمريكي لقوته.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض معدل البطالة في أستراليا إلى 4.9% - وهو المستوى الأدنى منذ عام 2011 – خلال فبراير/شباط مقارنة بتوقعات أشارت إلى استقرارها عند 5% دون تغيير.



وتوقع محللون اتجاه البنك المركزي الأسترالي نحو رفع معدل الفائدة مجدداً في وقت قريب على تراجع معدل البطالة.

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وعلاوةً على ذلك، أضاف الاقتصاد الأسترالي 4600 وظيفة في الشهر الماضي، بينما توقع مسح أجرته "رويترز" إضافة 14 ألف وظيفة خلال فبراير/شباط.



وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.712، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7168 وأقل سعر عند 0.7113.