شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بدعمٍ من بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم – بعد افتتاحية ضعيفة – وذلك مع استيعاب الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي أمس بالإضافة صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند 2.50%، وخفض توقعاته بشأن الاقتصاد الأمريكي إلى نمو بنسبة 2.1% هذا العام من تقديرات سابقة عند نمو بنسبة 2.3%.



ولم يشر البنك المركزي إلى احتمالية رفع معدل الفائدة هذا العام رغم توقعاته السابقة برفعها مرتين خلال 2019 ومرة واحدة خلال عام 2020.

Advertisements



ومن جانبه، أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إلى أن صدور بيانات اقتصادية تلمح إلى تباطؤ النمو هو السبب وراء تبني سياسة الصبر في رفع الفائدة.



وفي سياق متصل، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بتسعة آلاف طلب إلى 221 ألفاً في الأسبوع الماضي.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 25814 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 7777 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2836 نقطة.