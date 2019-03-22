الاقتصاد

أسعار البلاديوم تعزز مكاسبها بفعل توقعات نقص الإمدادات العالمية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مع استمرار التكهنات بنقص المعروض العالمي من المعدن الذي يشهد ندرة في إنتاجه بالفعل من جانب شركات التعدين.


ولا تزال الأسعار تتلقى دعماً من قرار الحكومة الروسي بفرض حظر على صادراتها من البلاديوم بداية من مايو/أيار حتى نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.


ويعاني البلاديوم والبلاتين أيضاً من نقص في إمداداته نظراً لاستخراجه بشكل ثانوي بجانب المعادن الصناعية والنفيسة.

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واتجهت العديد من شركات صناعة السيارات في الآونة الأخيرة نحو شراء كميات من البلاديوم لاستخدامه في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم اتساقاً مع معايير تنظيمية في العديد من الأسواق التي تكافح تلوث الهواء والتغيرات المناخية.


وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.


وارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:49 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1569.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1576.9 دولار وأقل سعر عند 1558.9 دولار.

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