شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد قرار البنك الفيدرالي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، بعد قرار البنك الفيدرالي الاتحادي التخلي عن خططه لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.5% حتى الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.55$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.46$،وسجلت الأعلى عند 15.63$ الأعلى منذ 28 شباط/فبراير ، والأدنى عند 15.45$.

حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم الهبوط الحاد للدولار الأمريكي بعد صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاتحادي.

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أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 2.50% طبقا لمعظم التوقعات بالأسواق المالية ، وحذر من التباطؤ المتوقع فى اقتصاد الولايات المتحدة.

وخفض البنك الفيدرالي توقعاته للنمو والبطالة والتضخم فى البلاد ،وأعلن عن وقف مساعيه المستمرة منذ ثلاث سنوات لتشديد السياسة النقدية متخليا عن خططه السابقة لرفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وبعد تلك القرارات اندفع المستثمرين فى تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت لاحق من هذا العام ،وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2018.