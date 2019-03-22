شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي والأنظار على القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل هبوطها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أشهر ، بالإضافة إلى توالي هبوط قطاع البنوك بعد قرار البنك الفيدرالي الاتحادي ، وتتجه أنظار المستثمرين صوب القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ، حيث من المنتظر تصويت زعماء أوروبا على طلب الحكومة البريطانية بتأجيل "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال ست جلسات ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ستة أشهر.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل هبوطه للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1% ، وسط مخاوف من أن اندماج بنكي دويتشه و كوميرز قد يضغط على دويتشه لمزيد من الانكماش وتقليص الأعمال فى الولايات المتحدة ، وانخفضت أسهم البنكين بحوالي 2%.

Advertisements

وانخفض القطاع أيضا بعد قرار البنك الفيدرالي الاتحادي "المركزي الأمريكي" التخلي عن خططه لرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي ، وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2018.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.3% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أشهر.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3%.

وفى لندن وعلى خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ، مستفيدا من الهبوط الحاد للجنيه الإسترليني مقابل سلة من العملات العالمية.

ويترقب المستثمرين عن كثب القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي التي تنطلق فى وقت لاحق اليوم ، حيث من المنتظر أن تشهد تصويت زعماء الاتحاد على طلب الحكومة البريطانية بتأجيل بريكست لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو القادم.