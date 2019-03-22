شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بعد قرار الاحتياطي الاتحادي التخلي عن خططه لرفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,317.12$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,312.83$،وسجلت أعلى مستوي 1,320.41$ الأعلى منذ 28 شباط/فبراير ، وأدنى مستوي 1,312.69$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.55% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد الهبوط الواسع للدولار الأمريكي بعد قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

يتداول مؤشر الدولار يوم الخميس عند أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المسعرة بالدولار الأمريكي.

بعد اجتماع استمر على مدار يومين أبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 2.50% تماشيا مع معظم التوقعات فى الأسواق المالية.

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واستبعد المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة العام الجاري فى ظل التباطؤ الاقتصادي المتوقع فى البلاد ، متخليا عن جميع خططه السابقة للاستمرار فى رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ، فى إشارة إلى أن حملته التي استمرت ثلاث سنوات لتطبيع السياسة النقدية قد تكون فى نهايتها.

وقال الاحتياطي الاتحادي إنه سيبطئ الخفض الشهري لحيازاته من سندات الخزانة من حوالي 30 مليار$ إلى 15 مليار$ اعتبارا من أيار/مايو ،على أن ينهي خفض الميزانية العمومية فى أيلول/سبتمبر بشرط تطور الاقتصاد وفقا للتوقعات.

وأشار المركزي الأمريكي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الأول من هذا العام بعد النمو القوي خلال الربع الرابع من العام الماضي ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نمو إنفاق الأسر وتقلص استثمارات الشركات وتراجع وتيرة التضخم.

وبعد قرارات الاحتياطي الاتحادي اندفع المستثمرين فى تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت لاحق من هذا العام ،وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2018.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 778.08 طن متري.