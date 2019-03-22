شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الشرقية» يطلق «اعمل بوعي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس، حملة "اعمل بوعي" التي تنظمها مكاتب العمل في المحافظات على مستوى المنطقة ، وتستمر ثلاثة أيام، وتهدف إلى توعية الموظف وصاحب العمل بالحقوق والواجبات إضافة إلى التعريف بمهام مكاتب العمل.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تم الإشراف على مسار الحملة في يومها الأول، عبر التواصل المباشر مع مكاتب العمل، معربا عن سروره بإقبال الجمهور الذي أصبح يبحث عن المعلومة الصحيحة من مصدرها المباشر ومعرفة حقوقه وواجباته في مجال العمل.

وأشار إلى أن الوزارة عززت حضور الحملة بتوفير مطبوعات بخمس لغات، ويتواجد الموظفين من جميع الأقسام للرد على استفساراتهم، وكان الهدف الوصول للمستفيد ليتعرف عن قرب على ما تقوم به مكاتب العمل.