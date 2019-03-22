شكرا لقرائتكم خبر عن 51 % نسبة تسوق السعوديات عبر الإنترنت في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، عن أن الإناث هن الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت لعام 2018م بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6% جاء ذلك في إعلان الهيئة أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في العام 2018م إلى 49.9%، مقابل 47.90% للعام 2017م، ومقابل 37.3% للعام 2016م.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت 10000 مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%. وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018م حسب المنطقة،

كشفت الدراسة أن منطقة الجوف تعد الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

» التسوق النسائي

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وأشارت إحدى المتسوقات عبر الإنترنت شادن عبدالله إلى أن تسوقها عبر المواقع الإلكترونية استحوذ على 50 % من مشترياتها، وأن هذا قلل من نسبة ترددها على الأسواق العادية بنسبة 90 %، مشيرة إلى أن السبب في اعتمادها بالتسوق عبر الإنترنت جاء هربا من الازدحام وصعوبة التسوق في الأسواق العادية، إضافة إلى ما يوفره التسوق عبر الإنترنت من الوقت والجهد وبأسعار أقل.

وأعربت شادن عن اتفاقها مع الإحصائية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والخاصة بالنتائج الأولية لمسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م، التي أظهرت أن أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت (السلع الملموسة) في 2018، فكانت سلع «الملابس، الأحذية وملحقاتها» بنسبة 69.70%، وسلع «الحاسبات الآلية، والهواتف الذكية» بنسبة 46.90%».

وأكدت شادن أن رغم اقتنائها للكثير من المقتنيات عبر المواقع الإلكترونية إلا أن بعضها يفتقر للجودة وهذا ما يميز السوق العادي عن مواقع التسوق على الإنترنت.