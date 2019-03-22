كفاءة الإنفاق الحكومي توفر 95 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوضح مدير برنامج تطوير القطاع المالي في وزارة المالية فيصل الشريف، أن لدى البرنامج 42 مبادرة، مبينا أن البرنامج يعمل مع 11 جهة حكومية.

واستعرض الشريف في الملتقى الخامس لمسائية الرؤية، بشعار «المالية وتمكين الرؤية»، تحت رعاية أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد، مهام البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك في إطار تطوير القطاع المالي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، متطرقا لثلاث ركائز استراتيجية تتطلب بناء قطاع مالي مزدهر تتيح تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

رؤية الوزارة

وقدم مدير إدارة التغيير والتواصل الاستراتيجي بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة المالية المهندس أحمد بخش رؤية ورسالة وقيم الوزارة والأهداف الاستراتيجية، وذلك في إطار تطوير سياسات مالية مستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والتمويل المبتكر، إضافة إلى تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية وتمكين التحول الرقمي بوزارة المالية، وتخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية.

التخطيط المالي

وتناول مستشار وزير المالية ومدير برنامج تحقيق التوازن المالي محمد العمير برنامج تحقيق التوازن، موضحا أن إنشاءه تم لتمكين عملية التخطيط المالي على المدى المتوسط والهادف لاستدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، كما استعرض الركائز الاستراتيجية للبرنامج ومستهدفاته.

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التخطيط المبكر

وتحدث مدير عام القطاعات بوكالة شؤون الميزانية والتنظيم عبدالرحمن الغليقة عن أهم معالم عملية إعداد وتنفيذ الميزانية، مستعرضا دور الوزارة المهم في تمكين الأجهزة الحكومية عبر دعم التخطيط المالي المبكر، وأبرز مبادرات الوزارة في هذا السياق.

فيما عرف رئيس المنتجات بوكالة شؤون التقنية والتطوير المهندس مشعل القاسم بمنصة اعتماد وخدماتها، متناولا الجهات المستفيدة من المنصة، وإحصاءات عن منصة اعتماد خلال 2018.

كفاءة الإنفاق

وقدم الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان رؤية المركز، والأدوار المناطة به كجزء من منظومة تحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى المنهجية المتبعة لدى المركز لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفات البرنامج، وأهمية كفاءة الإنفاق في تحقيق ميزانية متوازنة واقتصاد مستدام ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، بحسب تطلعات رؤية المملكة 2030، متطرقا إلى بعض قصص نجاح الجهات الحكومية في تحقيق كفاءة الإنفاق التي أسفرت عن تحقيق وفر يزيد على 95 مليارا خلال السنوات الماضية، مما أسهم في تمويل مشاريع أخرى تنموية وذات أولوية.

تمكين الشركاء

وأكد وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان أن التواصل في الوزارة مبني على أهمية الشراكة والتمكين لشركاء وعملاء الوزارة، ودعم استراتيجيتها للوصول إلى المستهدفات وتحقيق رؤيتها وتطلعاتها، وذلك من خلال عقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، لتمكين القطاع الحكومي وتحفيز القطاع الخاص شريك التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التزام الوزارة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية، مؤكدا أنها قيمة وركيزة رئيسة في كامل منظومة العمل، وخاصة في أنشطتها الاتصالية.