الذكور أكثر استخداما للانترنت من الإناث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

كشف مدير إدارة دراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مفرح النهاري، أن نسبة انتشار استخدام الانترنت للفئة العمرية من 10 إلى 74 سنة بلغت 93.3%، حيث بلغ استخدام الانترنت «حسب الجنس» 94.8% للذكور و91.2% للإناث، كما بلغت نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 91.7% .

وتناول النهاري، ضمن المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة في الرياض، بعنوان «تحول رقمي لوطن طموح» نتائج دراسة مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات «تقريـر الأفراد والأسر لعام 2018».

وأفاد بأن نسبة خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة امتلاك أجهزة الهاتف المتنقل 93.8% في عام 2018.

Advertisements

وأكد على دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم القطاع وتطوير خدماته، حيث تقوم الهيئة بعمل دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بغرض فهم الحالة الراهنة للسوق، ومعرفة سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات وقياس مستوى رضاهم عنها، بالإضافة إلى وضع تصور لتوجهات المستخدمين في استخدام الحاسب الآلي والانترنت وتقنياته، ودراسة المعوقات التي تحول دون استخدام تلك التقنيات.

55 ألف مستخدم

وفي جلسة بعنوان «تأثير التحول الرقمي على قطاعات التعليم والصحة والمالية»، أفاد وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، بأنه في 2018 وصل عدد مستخدمي منصة «اعتماد» لطرح المنافسات والمناقصات إلى 55 ألف مستخدم بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع مضاعفة هذا العدد في العام المقبل، فيما أبان المشرف العام على الخدمات الالكترونية بوزارة التعليم عبدالله البهدل أن نظام نور يدير أكثر من 5 ملايين سجل طالب، بما في ذلك تقديم الخدمات الفرعية كالشهادات والقبول والتسجيل والتخطيط المدرسي.

وأكد وكيل وزارة الصحة للصحة الالكترونية أحمد بلخير أن قطاع الصحة يسعى إلى التحول من عملية تقديم للرعاية الصحية للمستفيد، إلى تمكين للمستفيد من الوصول لها في ظل التطور التقني الذي نشهده اليوم.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كشفت خلال المنتدى عن نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018م، كما استضافت عددا من الجلسات النقاشية حول أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال مشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.