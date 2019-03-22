7 وزراء في منتدى مكة الاقتصادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - مكة

يشارك 7 وزراء سعوديين في أولى جلسات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بالعاصمة المقدسة في دورته الثانية، والذي يدشنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل غدا.

وسيشهد المنتدى عقد 25 جلسة حوارية، وحلقات نقاش، تضم 65 متحدثا من مختلف دول العالم من الخبراء ورواد القطاعات الاقتصادية المختلفة وصناع القرار.

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ويستعرض المنتدى الذي يعد أحد أكبر المنتديات الاقتصادية في الشرق الأوسط ويحمل شعار «الطريق نحو مستقبل حضري عالمي»، ويستمر 4 أيام، عبر حلقات النقاش مقترحات ورؤى أبرز الخبراء والباحثين حول قضايا عدة، في مقدمتها الإسكان بين العرض والتكلفة، الأحياء العشوائية، الخدمات العامة والمرافق، البنية التحتية والمؤسسات ذات النفع العام، تحديث حركة المواطنين والزوار، الاستفادة من الأصول اللوجستية، الحج والتكنولوجيات الجديدة‪.‬

كما يستعرض مبادرات مبتكرة وخلاقة حول الحج، وذلك خلال جلسة تحمل عنوان «مستقبل الحج الحضري»، وسيتم تخصيص جلسة خاصة حول «إطلاق عمليات تسليم المشاريع»، حيث تلقي الضوء على المشروعات التي لم تصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل.

كما يناقش أيضا قضية «تطوير وتكامل الأحياء غير الرسمية»، وذلك عبر استكشاف وسائل فعالة لتحقيق التكامل المستدام للأحياء العشوائية، وسيلقى الضوء على قضايا «الضيافة والتطوير التجاري» من خلال تقديم نظرة عامة على السوق، من حيث اتجاهات الاستثمار في التنمية التجارية وصناعة الضيافة‪.‬