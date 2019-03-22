قمة الصناعة تسلط الضوء على دور القطاع في تحقيق رؤية مصر

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أمس، جولة ترويجية في جمهورية مصر العربية، استضافت فعالياتها الجامعة الأمريكية في القاهرة.

واستقطبت نخبة من كبار ممثلي القطاعين العام، والصناعي المصري، والأكاديميين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستعراض آفاق الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في إحداث تحول في القطاع الصناعي المصري يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جمهورية مصر العربية.

وشهدت الفعالية سلسلة من حلقات النقاش حول كيفية توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي المصري، ودعم جهود الابتكار ورفع مستوى القدرة التنافسية للشركات الصناعية المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والتي تشكل خريطة طريق تهدف جمهورية مصر من خلالها إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

ويتزامن انعقاد فعاليات الجولة الترويجية للقمة مع تطوير البرنامج الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للشراكة الوطنية لدعم جهود مصر في تطوير القطاع الصناعي.

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وسيدعم البرنامج تنفيذ رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للأعوام 2016-2020، وكذلك إطار الشراكة من أجل التنمية 2018-2022 الذي يحدد أطر الشراكة بين الأمم المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وسلطت جلسات النقاش، الضوء على أهمية توفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مصر، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز اعتماد التقنيات الرقمية.

واستعرضت القمة مبادرة محمد بن راشد للازدهار العالمي والتي تعد مثالًا نموذجياً لكيفية تسخير إمكانات تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في توفير حلول صناعية مبتكرة لمجموعة من القضايا العالمية الملحة، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واستمع الحضور أيضاً إلى وجهة نظر مجموعة من الشركات المصرية الناشئة حول كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للحد من الهدر وتحسين الإنتاجية والتنمية الشاملة للمدن وتخفيف الأثر السلبي للنشاطات الصناعية على البيئة والمساهمة في ضمان تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية لسكان المجتمعات الريفية والمهمشة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق نهضة صناعية شاملة مستفيدة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتلتزم رؤية مصر 2030 بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي يتفق تماماً مع توجهات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، وتوفر القمة لكبار الخبراء في القطاع الصناعي المصري منصة فريدة للتواصل مع نظرائهم حول العالم وتبادل الخبرات ووجهات النظر والتعاون على المستوى العالمي لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحقيق الازدهار على المستوى المحلي والعالمي». وتستضيف مدينة إيكاتيرنبيرغ في روسيا الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في يوليو المقبل.