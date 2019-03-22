متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * دعت أرامكس، لاجتماع العمومية يوم 10 أبريل، للنظر والموافقة على توزيع 16.5% من رأسمال الشركة نقداً عن سنة 2018.

* أجلت «جي أف إتش» اجتماع العمومية العادية وغير العادية لعدم اكتمال النصاب إلى يوم الخميس 28 الجاري.

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* أعلنت مجلس إدارة «جلفار» أن اجتماع العمومية يوم 11 أبريل المقبل، للنظر في انتخاب بدل المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة.

* أقر مجلس إدارة الخليجية للاستثمارات العامة، بالتمرير موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وذلك يوم 22 إبريل المقبل.

* انتخبت الجمعية العمومية لشركة (أورينت يو أن بي تكافل)، أعضاء مجلس إدارة جدداً لمدة 3 سنوات من تاريخ الانتخاب، هم يوسف علي بن زايد الفلاسي، ويوسف علي شهداد رحمة، ومحمد علي يوسف الخواجة، وإسلام حسن نافع، وسيد محمد موجتابا.