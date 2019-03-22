«إيكرس 2019».. صفقات كبيرة بتسهيلات مرنة

اختتمت أمس بنجاح فعاليات الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسط إقبال لافت من قبل الزوار على المشاريع العقارية المتنوعة، وتوقيع صفقات عقارية استفادت من التسهيلات والعروض الحصرية لزوار المعرض من قبل الشركات العارضة.

سجل المعرض الذي استمر ثلاثة أيام نمواً في عدد الشركات العقارية العارضة المحلية والإقليمية والعالمية بنسبة 11%، في حين سجل نمواً واضحاً في عدد الزوار وإقبالاً من كافة فئات المجتمع وقطاع الأعمال والعقار.

واستقطب المعرض اهتمام المستثمرين نظراً لتعدد الشركات العارضة التي أطلقت مشاريع عقارية مبتكرة جديدة، والتسهيلات الملموسة التي سهلت على المستثمرين شراء العقارات التي تناسبهم وتتلاءم مع متطلباتهم، حيث لوحظ إقبال منقطع النظير على المنتجات العقارية ومشاريع التملك والسكن في المشاريع العقارية الجديدة التي تميز إمارة الشارقة، التي عززت نجاحها من خلال هذا المعرض كوجهة استثمارية رائدة للمهتمين بالاستثمار في القطاع العقاري.

وفد إندونيسي

وزار المعرض في يومه الأخير، وفد رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا، برئاسة رضوان حسين، القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، حيث اطلع الوفد الزائر على المشاريع العقارية المبتكرة المعروضة في المعرض، والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، واستمع لشرح من العارضين عن مشاريعهم والعروض المتاحة أمام زوار المعرض، حيث أثنى الوفد الزائر على ترتيبات المعرض وجودة المشاريع المعروضة.

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وأشاد زوار المعرض بالتنظيم المحترف للمعرض والاهتمام بأدق التفاصيل التي تسهل تجربة الزوار، مثمنين التنوع في الفرص العقارية التي استعرضت في المعرض والتي شملت وحدات سكنية ومشروعات عمرانية وتجارية وغيرها من المنتجات العقارية، والتسهيلات التي وفرتها الشركات العارضة سواء في الخصومات أو في المزايا التي توفرها المشاريع العقارية، معتبرين أن المعرض قد لبى تطلعاتهم وآمالهم بالاستثمار في القطاع العقاري.

ندوات متخصصة

وشهد «إيكرس 2019» في نسخته السادسة، وعلى مدى فترة انعقاده، عدداً من الندوات المتخصصة، تناولت الجانب القانوني للاستثمار في المجال العقاري، شارك فيها عدد من المؤسسات والمختصين القانونيين، في حين تم تنظيم عدد من ورش العمل التي هدفت إلى تعزيز وعي المشاركين من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص والزوار بالاستثمار العقاري والتسويق، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والاستماع إلى آراء الخبراء، والإجابة عن استفسارات الحضور فيما يتعلق بإدارة العقارات والتعريف بالفرص الاستثمارية المناسبة في هذا القطاع.

وشارك في المعرض كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع.

وبرز خلال المعرض حضور لافت من كافة ممثلي وفئات المجتمع الإماراتي والخليجي من مستثمرين وأفراد وممثلي شركات ورجال أعمال وراغبين بالاستثمار، خصوصاً مع الإعلان الحكومي مؤخراً عن إطلاق التأشيرات الطويلة الأمد للمستثمرين في القطاع العقاري، الأمر الذي أعطى دفعة قوية للمستثمرين الراغبين بقيمة مضافة لاستثماراتهم في القطاع العقاري.