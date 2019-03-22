مديرو الصناديق: تحسن رغبة المستثمرين لتحمل المخاطرة

أجرى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، الاستبيان الشهري لآراء مديري صناديق الاستثمار، حيث شارك 239 عميلاً يُديرون 664 مليار دولار من الأصول. واستجاب 186 مشاركاً يديرون 557 ملياراً من الأصول لأسئلة استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش، لآراء مديري صناديق الاستثمار العالمية، فيما استجاب 119 مشاركاً يديرون 261 مليار دولار من الأصول لأسئلة استبيان بنك أوف أمريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.

بحسب الاستبيان، فقد انخفض ​​متوسط الأرصدة النقدية في المحافظ الاستثمارية إلى نسبة 4.6% هذا الشهر، ما يشير إلى تحسن رغبة المستثمرين لتحمل المخاطرة.

وأظهرت نتائج الاستبيان تراجعاً في مخصصات المستثمرين في الحيازات النقدية إلى صافي 40% عززوا استثماراتهم فيها.

وواصلت مخصصات المستثمرين في الأسهم العالمية الانخفاض إلى صافي 3% فقط، عززوا مخصصاتهم في الأسهم العالمية، وذلك في أدنى مستوى منذ سبتمبر/‏أيلول 2016. وأكد 30% من المستثمرين في صناديق التحوّط الذين شملهم الاستبيان، أنهم يأخذون مراكز إيجابية في أسواق الأسهم، وذلك في أدنى مستوى منذ ديسمبر/‏كانون الأول 2016.

Advertisements

وعادت توقعات مديري صناديق الاستثمار بتراجع النمو العالمي بقوة للشهر الثاني على التوالي، حيث توقع ما نسبته 25% من الذين شملهم الاستبيان، أن يضعف النمو العالمي خلال العام المقبل.كما عادت توقعات التضخم أيضاً، حيث يتوقع 34% من المستثمرين ارتفاع المؤشر العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية (CPI) على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، بزيادة 13 نقطة أساس على الشهر الماضي.

ولدى سؤال مديري صناديق الاستثمار المستطلعة آراؤهم، عن لجوء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، انقسمت آراؤهم حيث أعرب 55%، عن اعتقادهم بأن بنك الاحتياطي سيستمر في الرفع، بينما يعتقد 38% أن دورة الارتفاع تمت بالفعل. ويعتقد 28% فقط من المشاركين، أن أسعار الفوائد قصيرة الأجل، سترتفع على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، في أدنى مستوى منذ 6 سنوات. ويرى 50% من المستثمرين، أن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقومة بأكثر من قيمته الحقيقية.

وذلك في أعلى مستوى خلال 16 عاماً، بينما يرى 38% منهم أن أسعار صرف الجنيه الإسترليني مقومة بأقل من قيمته الحقيقية.

وعلى صعيد المخاطر، تصدر تباطؤ الاقتصاد الصيني قائمة أكبر المخاطر في نظر 30%، وجاءت في المركز الثاني مخاوف نشوب حرب تجارية (19%)، التي تصدرت القائمة في الأشهر التسعة الماضية، وحلت في المرتبة الثالثة على قائمة هذا الشهر أزمة ائتمان الشركات (10%).