«أبل» تحفظ ماء وجه الأسهم الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجَّلت «وول ستريت» مكاسب محدودة في مُستهل تداولات، جلسة أمس، مدعومة بأرباح شركة «أبل»، في ظل قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» الأخيرة، والتي أثارت الكثير من التساؤلات والمخاوف حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 190 نقطة، في بداية التداولات؛ بفضل المكاسب، التي حققتها «أبل» بنسبة 2% مع تراجع «جي بي مورغان تشيس»، في حين سجل «ستاندر آند بورز» ارتفاعاً بنسبة 0.86% بواقع 24 نقطة. في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.05% .

وارتفعت أسهم «أبل»؛ بعد أن رفعت شركة «نيدهام» تصنيف أسهم «أبل» من توصية بالشراء إلى توصية بالشراء بشدة. كما قفزت أسهم شركة «ميكرون»9.2% بعد بيانات حول تحقيقها أرباحاً ربعية تجاوزت التوقعات.

في المقابل، تراجع قطاع الرعاية الصحية، بقيادة أسهم «بيوجين»، التي انخفضت أكثر من 26%، بعد توقف التجارب بشأن دواء يهدف إلى علاج مرض الزهايمر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار، الأربعاء، إلى اعتزامه عدم إجراء أي زيادة في معدلات الفائدة خلال العام الجاري، في الوقت الذي خفض فيه توقعات النمو الاقتصادي والتضخم، وتوقع البنك إنهاء عملية تخفيض الميزانية العمومية بنهاية سبتمبر/‏‏أيلول.

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وأوروبياً، انخفضت الأسهم عند الافتتاح، أمس؛ حيث طغى تأثر البنوك برسالة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، (البنك المركزي الأمريكي)؛ إثر أي دفعة تلقتها المعنويات عموماً من تخلي المركزي عن رفع أسعار الفائدة مجدداً هذا العام.

وتراجع المؤشر «ستوكس» 0.3%، مدفوعاً بانخفاضات في باريس ومدريد وفرانكفورت على العكس من رد الفعل القوي في الأسواق الآسيوية على بيان المركزي الأمريكي ومؤتمره الصحافي.

وتصدر المؤشر «داكس» التراجعات بانخفاض نسبته 0.5% متأثراً بتراجع أسهم البنوك بواحد في المئة.

وكان المؤشر «فايننشال تايمز»، الناجي الوحيد والذي خالف الاتجاه العام؛ بصعوده 0.3% مع استفادة شركات التعدين من ارتفاع أسعار النحاس؛ بفعل تراجع الدولار.

يُذكر أن السوق اليابانية كانت مُغلقة،أمس، بمناسبة عطلة عامة.(وكالات)