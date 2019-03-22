«مايكروسوفت» تسلط الضوء على التنوع الوظيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد دبي لاستضافة المؤتمر العالمي السنوي للتكنولوجيا (مايكروسوفت إجنايت)؛ حيث سيعقد على مدار يومين لأول مرة على مستوى المنطقة في دولة الإمارات، وستسلط شركة «مايكروسوفت» الضوء خلال الحدث على فوائد بيئة العمل الشاملة والمتنوعة.

وأكدت ليلى سرحان مديرة القطاع العام لدى «مايكروسوفت الخليج»، أن التنوع والشمول من أهم العناصر الرئيسية، التي تنادي بها «مايكروسوفت» منذ فترة طويلة داخل بيئة العمل، مؤكدةً أن «مايكروسوفت» تعد من أكثر الشركات توفيراً لفرص العمل. وسيتناول معرض «إجنايت» في نسخة دبي أفضل الممارسات والأساليب العالمية، التي تنتهج مبدأ التنوع الوظيفي في بيئة العمل، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة، التي من شأنها تمكين كل فرد ومنظمة في العالم من تحقيق أقصى طاقاتهم.