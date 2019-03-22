الأميري: المسيرة المهنية الناجحة مبنية على العمل الجاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة كلمة رئيسية في اليوم الأخير من معرض الإمارات للوظائف 2019، حيث أشارت إلى أن المسيرة المهنية الناجحة تستند إلى عوامل رئيسية، منها العمل الجاد والشغف والعزم.

وأكدت الأميري أهمية الخبرة والمعرفة والتجارب التي يتم اكتسابها في سنوات العمل الأولى، إلى جانب الفرص التي تشكل اللبنة الأساس للمستقبل الوظيفي والمهني للأفراد.

وذكّرت الأميري الحضور بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يتعين علينا جميعاً الالتزام بالاحترافية والإتقان في كل عمل نؤديه، وفق أعلى المعايير الوظيفية؛ لأن تلك هي مسؤوليتنا في دولة الإمارات، حيث نتخذ من الإبداع والابتكار نموذجاً ملهماً للقيام بأعمالنا.