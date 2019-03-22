شكرا لقرائتكم خبر عن الأميري: المسيرة المهنية الناجحة مبنية على العمل الجاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة كلمة رئيسية في اليوم الأخير من معرض الإمارات للوظائف 2019، حيث أشارت إلى أن المسيرة المهنية الناجحة تستند إلى عوامل رئيسية، منها العمل الجاد والشغف والعزم.
وأكدت الأميري أهمية الخبرة والمعرفة والتجارب التي يتم اكتسابها في سنوات العمل الأولى، إلى جانب الفرص التي تشكل اللبنة الأساس للمستقبل الوظيفي والمهني للأفراد.
وذكّرت الأميري الحضور بحديث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يتعين علينا جميعاً الالتزام بالاحترافية والإتقان في كل عمل نؤديه، وفق أعلى المعايير الوظيفية؛ لأن تلك هي مسؤوليتنا في دولة الإمارات، حيث نتخذ من الإبداع والابتكار نموذجاً ملهماً للقيام بأعمالنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأميري: المسيرة المهنية الناجحة مبنية على العمل الجاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.