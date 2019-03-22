..وأبوظبي الوطنية للتكافل تُوزِّع 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتكافل، عن ارتفاع صافي الأرباح الكلية للشركة 33% ليصل إلى 86 مليون درهم (لمشتركي التكافل والمساهمين قبل مخصص القرض الحسن)، مقارنة مع 64.6 مليون لعام 2017، كما بلغ صافي ربح المساهمين 68.3 مليون درهم لعام 2018، بالمقارنة مع 59 مليون للعام 2017؛ بزيادة 16%. كما بلغ إجمالي اشتراكات التكافل 384 مليون، مقارنة ب 373 مليون لعام 2017، بزيادة 3%.

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وتم الإعلان عن هذه النتائج بعد الموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، والذي عقد الثلاثاء الماضي، حيث أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ب 20 مليون درهم، بنسبة 20% من رأس المال المدفوع، بواقع 20 فلساً لكل سهم للعام 2018.

وقال خميس بوهارون الشامسي، رئيس مجلس إدارة الشركة: لقد كان 2018 عاماً رائعاً بالنسبة لنا، فقد نجحنا في تحقيق أقوى نتائج مالية، حيث بلغ صافي ربح المساهمين 68.3 مليون، بالمقارنة مع 59 مليوناً للعام 2017، بزيادة قدرها 16%، مما يعكس بوضوح نجاح استراتيجيتنا والرؤية طويلة الأمد، والأساس القوي الذي بنينا عليه نموذجنا التكافلي.

وقال أسامة عبد الرؤوف عابدين، الرئيس التنفيذي للشركة: «أتممنا بنجاح سنة أخرى من النتائج المالية القوية، والأداء التشغيلي الممتاز، عبر اتّباعنا استراتيجية حكيمة أسهمت في تحقيق زيادة في الأرباح قدرها 33% لعام 2018».