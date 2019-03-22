شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة» تتلقى دعوة لزيارة الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”
أكد خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح قنوات للتواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم في دول العالم لتبادل المعلومات والأفكار وإمكانية تأسيس شراكات استثمارية في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة أمس بزاز مبروك مدير غرفة تجارة وصناعة «أوراس باتنه» بالجمهورية الجزائرية، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين إمارة الفجيرة والجمهورية الجزائرية، وفرص الاستثمار المتاحة لدى الفجيرة والجزائر، ما يمكن الراغبين من أصحاب الأعمال من الاستفادة من المزايا والتسهيلات لدى الطرفين.
ووجه بزاز مبروك دعوة لغرفة الفجيرة لزيارة الجزائر للقاء أصحاب الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار على الطبيعة. وأعرب الجاسم عن شكره وتقديره للدعوة مشيراً إلى تلبيتها والتنسيق بين الجانبين للترتيب للزيارة في وقت لاحق.
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