«تعاونية الاتحاد» تستعين بنظام متطور لإدارة المستودعات

وقعت «تعاونية الاتحاد» مع شركة «إي بي أس - إيرهارت بارتنر سوليوشنز» اتفاقية ترمي لتزويد التعاونية بنظام إدارة المستودعات المتطور، بهدف إدارة عمليات المستودعات المتنامية بطريقة فعالة وكفؤة ومدروسة التكلفة.

وقع الاتفاقية من تعاونية الاتحاد المهندسة مدية المري مديرة قطاع العقارات والمشاريع، ومن شركة «إي بي أس» مكرم كداشي، المدير العام للشركة بحضور مجر الدين خان مساعد مدير قطاع الشؤون التجارية، وأيمن عثمان مدير إدارة نظم المعلومات في التعاونية وعدد من مديري وموظفي الطرفين.

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وقالت المهندسة مدية المري مديرة إدارة قطاع العقارات والمشاريع: «تُعد المرونة أحد العناصر الحيوية التي تؤدي إلى الاستدامة، مشيرة إلى أن الحرص على مواكبة أحدث طفرات التكنولوجيا تسهم في توفير خدمات بطرق أفضل من الطرق التقليدية إلى جانب الأمان والسرعة وتوفير المال».

وأضافت: «نحن على يقين من أن هذا النظام الجديد لإدارة المستودعات لن يحسن كفاءة عمليات المستودعات فحسب، بل سيحقق نفس الشيء بطريقة فعالة من حيث التكلفة».

يهدف الحل التكنولوجي الجديد إلى تزويد تعاونية الاتحاد بنظام إدارة المستودعات الحديث، ونقل المعرفة بالأعمال اللوجستية للمستودعات، الذي سيدير عمليات المستودعات المتنامية بطريقة فعالة من حيث التكلفة والكفاءة.