سيف السويدي يستعرض مسيرة ريادة الإمارات في الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في مقرها ليلقي محاضرة حول دبلوماسية الطيران، أمام مجموعة من المتدربين من موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

ونظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية هذه المحاضرة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف استعراض التوجهات الاستراتيجية ومناقشة الفرص السانحة والتحديات المتوقعة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية، ومدى تأثير هذه المتغيرات في قطاع الطيران المدني والاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة من الدور الفاعل لدولة الإمارات في قطاع الطيران، لتعزيز القوة الناعمة لها من خلال مجموعة من المبادرات.

وقدم سيف السويدي خلال محاضرته نظرة عامة عن هيئة الطيران المدني ومهامها، وناقش عدة محاور، تضمنت رؤية الإمارات 2021 ومساهمة قطاع الطيران الإماراتي في تحقيقها، ودور الطيران الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية، وحقوق النقل الجوي، والميزة التنافسية، والتوجهات الاستراتيجية والمتغيرات في الساحة الدولية، مثل حقوق النقل الجوي والربط الجوي والسياسات الحمائية وسلامة وأمن الطيران وخدمات الملاحة الجوية. كما استعرض الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي ورسالتها العالمية.

Advertisements

وقال السويدي خلال محاضرته: «إن أحد أهم عناصر التميز التي تمتلكها دولة الإمارات هي الطاقات والقدرات الشابة، والتي نرى فيها مستقبل الدولة، ومن هذا المنطلق نحن في الهيئة العامة للطيران المدني نسعى دائماً لدعم البرامج المشتركة بين الهيئات الحكومية والاتحادية، والتي تستثمر في الشباب، لتمكينهم وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية».

وأضاف السويدي: «عرضنا في المحاضرة التي قدمناها في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية مسيرة الريادة والإنجازات العالمية التي يحققها قطاع الطيران في دولة الإمارات والعلاقة الوثيقة بين قطاع الطيران والمنظومة الدبلوماسية التي تسهم في خدمة الأهداف والأجندة الوطنية».

و قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية: «تشرفنا باستضافة هذه الشخصية المتميزة في مقر الأكاديمية، ونحن على ثقة بأن محاضرته القيّمة قد ألهمت المتدربين وقدمت لهم أفكارا عن نوع مختلف من التحديات والفرص المعاصرة، ووسعت مداركهم وآفاق أفكارهم وعرّفتهم بقطاعات مختلفة، مثل قطاع الطيران الإماراتي، الذي يلعب دوراً محورياً وفاعلاً على الساحة الدولية، ويؤثر في مجريات تنفيذ الأعمال الدبلوماسية».

وأضاف ليون: «نحرص في الأكاديمية دائماً على طرح مواضيع مختلفة تعزز معارف المتدربين، ونستخدم أساليب متنوعة مثل تنظيم المحاضرات وورش العمل وجلسات النقاش التي يشارك بها قياديون من مختلف المجالات ودبلوماسيون مخضرمون وصنّاع سياسات. ونهدف من خلال ذلك، إلى إعداد كوادر إماراتية متمكنة وقادرة على مواجهة كافة التحديات الإقليمية والعالمية المعاصرة، وباستطاعتها أن تذلل كافة العقبات التي تواجهها أثناء ممارستها لعملها الدبلوماسي».