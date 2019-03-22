«في.بي.إس» تعيد النظر في اكتتاب لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها، إن شركة «في.بي.إس» للرعاية الصحية والمشغلة لمستشفيات في الشرق الأوسط وأوروبا والهند، تعيد النظر في خطط طرح أسهمها للاكتتاب العام في لندن، بسبب عدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تقوم أيضاً بتقييم إدراج أسهمها في الولايات المتحدة أو سنغافورة، وستتخذ قراراً بذلك مع اقتراب طرحها العام الأولي. وأشار مصدر آخر إلى أن «في.بي.إس» تخطط لطرح أسهمها في عام 2020، بدلاً من العام الجاري. (بلومبيرج)