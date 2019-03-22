فرق عمل لمتابعة خطط «مؤتمر الطاقة» أبوظبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ترأس الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أبوظبي 2019، اجتماع فريق العمل المشترك بين اللجنة التنظيمية والجهات الحكومية المعنية بشأن تنسيق الجهود لإنجاح استضافة الدولة لهذا المؤتمر العالمي المزمع انعقاده في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/‏أيلول 2019.

واتفق الحضور على تشكيل فرق عمل لمتابعة وضع الخطط المطلوبة لإنجاح الحدث.

وقدم النيادي إيجازاً عن أهمية استضافة المؤتمر ومساهمته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي في صناعة الطاقة، كما تحدث عن استعدادات اللجنة التنظيمية لاستضافة المؤتمر والمعرض المصاحب والتوقعات المحتملة للمشاركين والعارضين.