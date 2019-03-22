شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» تطور برمجيات جديدة لطائرات «737 ماكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أن شركة «بوينج» طورت برمجيات جديدة تتعلق بالتحكم في الرحلات الجوية لأسطولها من طائرات «737 ماكس» عقب حادثي تحطم مميتين في إثيوبيا وإندونيسيا.
وقالت الإدارة في بيان: «طورت بوينج أيضا تدريبا على الرحلات الجوية يتعلق بهذا البرنامج»، مضيفة أن مراجعة تثبيت البرمجيات والتدريب يمثل أولوية للإدارة»
وأوضحت إدارة «بوينج» أن الأمر المتعلق بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس 8» و«ماكس 9» ما زال ساريا.
وكان عدد من الدول قد أمر بتعليق استخدام الطائرات من الطرازين عقب حادث التحطم في إثيوبيا يوم 10 مارس الجاري الذي خلف 157 قتيلا. (د ب أ)
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