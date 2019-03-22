شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي إلى الصين الأسبوع القادم لإيجاد مخرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يزور مسؤولون أمريكيون كبار، الصين في 28 و29 مارس/آذار، لإجراء جولة محادثات جديدة بهدف تسوية النزاع التجاري بين البلدين، سيعقبها توجّه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، لمتابعة المفاوضات.

وتأتي هذه الزيارات المتبادلة فيما تختلف واشنطن وبكين على الصيغة النهائية لاتفاق تجاري؛ إذ يطالب المسؤولون الأمريكيون بتغييرات جذرية على السياسات الصناعية للصين.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جاو فينج، في مؤتمر صحفي إن ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، سيعودان إلى بكين الأسبوع المقبل.

وبعد زيارتهما، سيتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، إلى واشنطن في أبريل/نيسان لمواصلة المفاوضات، حسبما قال فينج.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية قد تبقى سارية «لفترة طويلة»، مبدداً الآمال في التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إلغاؤها.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة في الأشهر الثمانية الماضية، فرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من السلع فيما بينهما، مما ألقى بثقله على قطاعات التصنيع في البلدين.

والجمعة، وافق البرلمان الصيني على قانون للاستثمارات الأجنبية، يهدف إلى الاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية.

ويهدف التشريع إلى الاستجابة إلى شكاوى مزمنة للشركات الأجنبية، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز حماية الملكية الفكرية، لكن غرفتي التجارة الأمريكية والأوروبية، أبدتا قلقهما لعدم إعطائهما متسعاً من الوقت لتقديم مطالبهما.

وصادق المؤتمر الشعبي الوطني بأغلبية 2929 صوتاً على القانون الذي عارضه ثمانية أعضاء، بعد مرور ثلاثة أشهر من مناقشة مسوّدة أولى له، في إجراء سريع، على غير العادة، للمجلس الذي ينعقد مرة واحدة كل عام.

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عدم رضوخ

وأبدت بكين استعداها لزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية مثل الطاقة وفول الصويا، لكن محللين قالوا إن المسؤولين الصينيين مترددون في الرضوخ للمطالب الأمريكية التي يمكن أن تُضعف قبضة الحزب الشيوعي على السلطة، مثل تعريض الشركات الحكومية لانفتاح كامل أمام قوى السوق الحر.

وأعلن ترامب سابقاً، أنه سيضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاق يتم التوصل إليه في قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج، في وقت لاحق هذا الشهر، لكن موعد القمة تم تأخيره مع تقدم المفاوضات بين الجانبين ببطء.

ويصر المفاوضون الأمريكيون على أن أي اتفاق يجب أن يكون قادراً على فرض رسوم أحادية إذا تراجعت الصين عن تنفيذ أي التزام، بخصوص إنهاء الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء: «نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها». كما أشار إلى أن المباحثات مع الجانب الصيني «تسير على ما يرام».

وعلى الرغم من الحرب التجارية التي شنّها ترامب، فإن العجز التجاري الأمريكي ارتفع مع الصين العام الفائت إلى مستوى قياسي؛ إذ أدى الطلب على سلع أجنبية، إلى زيادة واردات السلع، فيما أثر تراجع المبيعات الأمريكية من السلع الغذائية، في حصيلة الصادرات الأمريكية.

وفي المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري، قد تبقى «سارية المفعول لفترة طويلة».

ويريد ترامب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة؛ «لأننا نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها». وأضاف أن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام، «تسير على ما يرام».

وأكد مرة أخرى أن هذه الرسوم جلبت «مليارات ومليارات الدولارات» لوزارة الخزانة. (وكالات)