وزير المالية يكشف موعد الإنتهاء من تحسين منظومة الأجور والمرتبات الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة دراسة هياكل الأجور، للعمل على تحسين أوضاع الأجور والمرتبات في مصر، وتحسين الأحوال المادية للمواطنين، مشيرًا إلي أن اللجنة عرضت التقرير النهائي علي الرئيس السيسي.

وأوضح “معيط”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “نظرة”، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي مهلة شهرًا لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة المرتبات الجديدة، لاعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل.

وأكد ان الرئيس السيسي وطه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة رد مديونية صندوق المعاشات، حيث ستجري الوزارة دراسة إكتوارية لوضع كافة الاجراءات اللازمة لضمان سداد المديونية بطريقة تدريجية.

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