شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة الهيئات والدوائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * استقبل عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عبد الرحيم رحالي قنصل عام المملكة المغربية، وذلك لبحث التعاون الاقتصادي والاطلاع على أهم الفرص الاقتصادية لدى الطرفين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال.
* بحث هلال محمد الهاملي نائب مدير عام «غرفة أبوظبي» مع لو وي دونغ مدير عام مكتب القضاء لحكومة شنغهاي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال مؤسسات التحكيم الدولي التجاري بشكل عام، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
* شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منتدى الأعمال للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الثالث، الذي عقد تحت عنوان «واحة الفرص» يومي 19 و20 الجاري في الكويت. تمحور موضوع المنتدى حول «الابتكار» وتحدث فيه خبراء بارزون من دول التعاون والاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر أنشطة الهيئات والدوائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.