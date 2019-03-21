أنشطة الهيئات والدوائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * استقبل عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان عبد الرحيم رحالي قنصل عام المملكة المغربية، وذلك لبحث التعاون الاقتصادي والاطلاع على أهم الفرص الاقتصادية لدى الطرفين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال.

* بحث هلال محمد الهاملي نائب مدير عام «غرفة أبوظبي» مع لو وي دونغ مدير عام مكتب القضاء لحكومة شنغهاي والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون في مجال مؤسسات التحكيم الدولي التجاري بشكل عام، وحضر الاجتماع المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.

* شاركت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في اجتماعات منتدى الأعمال للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الثالث، الذي عقد تحت عنوان «واحة الفرص» يومي 19 و20 الجاري في الكويت. تمحور موضوع المنتدى حول «الابتكار» وتحدث فيه خبراء بارزون من دول التعاون والاتحاد الأوروبي.