عهدٌ جديد ٌ للتعاون بين الصين وإيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرَّح الرئيس الصيني شي جين بينج، أمس، قبل زيارته لإيطاليا بأن روما وبكين سوف تدخلان «عهداً جديداً» من التعاون من خلال مبادرة الحزام والطريق ومشاريع أخرى.

وستصبح إيطاليا أول دولة من دول مجموعة السبع تصدق على المبادرة الصينية، التي تعد مشروعاً ضخماً للبنية التحتية يهدف لربط الصين بأوراسيا وإفريقيا عبر طرق بحرية وبرية جديدة.

وقال شي في مقالة افتتاحية بصحيفة كوريري ديلا سيرا «أتمنى أن أحدد خلال هذه الزيارة، مع المسؤولين الإيطاليين، قواعد علاقتنا الثنائية، وأن نقودها إلى عهد جديد».

وأضاف«نحن على استعداد معاً مع النظراء الإيطاليين لبناء الحزام والطريق- طريق الحرير الجديد»، مشيداً بالروابط «التاريخية والثقافية والجغرافية» بين روما وبكين.

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وأشار شي جين بينج إلى فرص الاستثمارات الصينية في إيطاليا من «أجل تدشين عهد جديد للحزام والطريق في قطاعات مثل الشحن والطيران والثقافة».

وأشاد الرئيس الصيني، الذي يقوم بزيارة إيطاليا في الفترة من اليوم، الخميس، حتى السبت المقبل، بالتراث التاريخي من روما القديمة والنهضة.

وقال «الشباب الصينيون يحبون البيتزا والتيرامسو».

ويُذكر أن مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يخشون من تصديق إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق، في ظل قلق من أن يتيح ذلك للصين تعزيز تواجدها في قلب أوروبا. (د.ب.أ)