«الإسكان»: زيادة تغطية الصرف الصحي بالريف.. ونستهدف وصولها لـ60% بنهاية 2022

كتب: محمد علاء

قالت المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن التحدي الأكبر لقطاع المرافق هو توفير خدمات الصرف الصحي خاصة بالمناطق الريفية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في نسب تغطية تلك المناطق بخدمات الصرف الصحي، مؤكدة توصيل الصرف الصحي لحوالي 65% من سكان الجمهورية، منها 94% من سكان المدن مقارنة بـ79% في عام 2014، و34% من سكان المناطق الريفية مقارنة بـ12% في عام 2014.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات.. الفرص والحلول)"، والذي انطلقت فاعلياته...