باستثمارات مصرية سعودية تبلغ 300 مليون جنيه.. وزير التجارة والصناعة يفتتح مصنعين لإنتاج الأجهزة المنزلية

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة علي دعم كافة قطاعات الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الانتاج لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الاقليمي والعالمي ، مشيرا الي ان التوجه الحالي للدولة يرتكز علي منح المزيد من المحفزات الصناعية وتشجيع المنتج الوطني واستقطاب رؤوس الاموال المحلية والعالمية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

وقال الوزير ان قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد محاور استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيراً الى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية النهوض بصادرات هذا القطاع الهام خاصة لاسواق دول القارة الافريقية .

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لأحدت خطوط الإنتاج في مجال تصنيع الاجهزة المنزلية بمجموعة يونيون اير بالمنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر لانتاج الثلاجات وشاشات التليفزيون, شارك فى الافتتاح المهندس محمد فتحى رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيون اير والشريك السعودى الشيخ فايز جميل زقزوق .

وأضاف نصار أن خطوط الإنتاج الجديدة تتضمن 12 خط انتاج بواقع 5 خطوط انتاج بمصنع الثلاجات و7 خطوط انتاج بمصنع الشاشات باستثمارات اجمالية تبلغ 300 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 50% من انتاج المصنعين للتصدير.

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ولفت الى ان مصنع الثلاجات الجديد تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة سنوياً ويوفر 650 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراته 200 مليون جنيه، مشيراً الى ان مصنع شاشات التليفزيون ينتج 600 ألف وحدة سنوياً ويوفر 500 فرصة عمل وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه.

وفى هذا الاطار اكد نصار حرص الوزارة على تعميق الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات المصنعة محلياً بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى السوقين المحلى والخارجى، لافتاً الى ان توسعات الشركة الجديدة تحقق اهداف استراتيجية الوزارة لتعميق الصناعة الوطنية.

ومن جانبه اكد المهندس محمد فتحي رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات يونيون اير الصناعية ان المجموعة تستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز تواجدها بالسوق المصري والتصدير للاسواق العالمية من خلال ضخ استثمارات جديدة بمشروعات الشركة، مشيرا الي ان حجم استثمارات المجموعة بالسوق المصري يبلغ حاليا 2 مليار و800 مليون جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 3 مليون و100 الف وحدة سنوياً ويبلغ عدد خطوط الإنتاج بها 34 خطا وتوفر 6500 فرصة عمل مباشرة وذلك في مجالات انتاج أجهزة التكييف والبوتاجازات والثلاجات وشاشات التليفزيون.

وأضاف انه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح خط جديد لانتاج الغسالات الاوتوماتيك بطاقة 300 ألف غسالة سنوياً، لافتاً الى ان اجمالى قيمة صادرات المجموعة للأسواق الخارجية تبلغ 1.5 مليار جنيه موجهه لاسواق الدول العربية والافريقية.