شكرا لقرائتكم خبر عن النهاري : 91.7% يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
كشف مدير إدارة دراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مفرح النهاري، أن نسبة انتشاراستخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 - 74 سنة بلغت 93.3%، حيث بلغ استخدام الانترنت "حسب الجنس" 94.8% للذكور و 91.2% للإناث، كما بلغت نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 91.7%.
وأفاد النهاري، خلال كلمته في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض أن نسبة خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة امتلاك أجهزة الهاتف المتنقل 93.8% في العام 2018.
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