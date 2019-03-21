شكرا لقرائتكم خبر عن النهاري : 91.7% يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير إدارة دراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مفرح النهاري، أن نسبة انتشاراستخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 - 74 سنة بلغت 93.3%، حيث بلغ استخدام الانترنت "حسب الجنس" 94.8% للذكور و 91.2% للإناث، كما بلغت نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 91.7%.

وأفاد النهاري، خلال كلمته في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض أن نسبة خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة امتلاك أجهزة الهاتف المتنقل 93.8% في العام 2018.