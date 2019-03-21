الصين: مسؤولون تجاريون كبار من أمريكا سيزورون بكين في 28 و29 مارس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن وفدا تجاريا أمريكيا برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين سيزور بكين يومي 28 و29 مارس آذار لعقد الجولة التالية من المفاوضات. وفي المقابل، قال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء ليو خه سيزور واشنطن في أوائل أبريل نيسان لإجراء المزيد من المحادثات، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى إبرام اتفاق تجاري لإنهاء خلافات مستمرة منذ أشهر.

والمحادثات المباشرة ستكون الأولى منذ أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موعدا نهائيا كان مقررا في الأول من مارس آذار لتجنب زيادة الرسوم الجمركية على واردات من الصين قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من مستواها الحالي البالغ 10 بالمئة.

وحذر ترامب أمس الأربعاء من أن الولايات المتحدة ربما تُبقي على الرسوم المفروضة على السلع الصينية لفترة طويلة لضمان امتثال بكين لأي اتفاق تجاري، مما يزيد الضبابية التي تكتنف المحادثات.

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