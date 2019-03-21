مدبولي يشهد توقيع عقود شراكة بين «هيئة المجتمعات» وشركات عقارية

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع عقود الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعدد من شركات التطوير العقاري.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع ٣ شركات للتطوير العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الأول بين شركة الأهلي للتنمية العقارية والهيئة لمشروع عمراني متكامل على مساحة ١٤٤ فدانا في مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثاني التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أركان للاستثمار العقاري لمشروع عمراني متكامل على مساحة ٢٠٥ أفدنة بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة مع شركة سوديك لمشروع عمراني متكامل على مساحة ٥٠٠ فدان بالشيخ زايد.

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