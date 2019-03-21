الذهب يصعد لأعلى مستوياته بعد استبعاد رفع الفائدة بالمركزي الأمريكي

مصراوي
القاهرة - وكالات:
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، مع استبعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي أي رفع لأسعار الفائدة في العام الحالي، في حين أذكى الخفض المفاجئ لتوقعات النمو .الأمريكي المخاوف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي، بحسب وكالة رويترز
وبلغ البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا بدعم من نقص طويل الأمد في المعروض بالسوق.
وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.5% إلى 1318.31 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ فبراير الماضي عند 1319.02 دولار للأوقية...
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