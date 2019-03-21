شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تتطلع للتوسع بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية، إن الشركة تبحث عن قطع أرض جديدة ومخططات في مشروع "نيوم" بالمملكة العربية السعودية.

وأشار حسين سجواني إلى أن الشركة تدرس إمكانية استثمار 660 مليون دولار في مشروع ثانٍ في المملكة المتحدة، في أعقاب تطوير برج Nine Elms London المؤلف من 50 طابقاً بالقرب من نهر التايمز.

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ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء منه في أواخر عام 2020 أو أوائل عام 2021، وفقا لـ"أربيان بيزنيس".

يشار إلى أن لدى "داماك" حالياً مشروعاً واحداً في جدة ومشروعاً ببرجين في العاصمة السعودية الرياض.

وأظهرت البيانات المالية الأولية للشركة المعلنة مؤخراً، تراجع أرباحها بنسبة 58.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 لتصل إلى 1.151 مليار درهم إماراتي مقابل صافي ربح بلغ 2.759 مليار درهم في العام 2017.