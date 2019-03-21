شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" وتابعتيها يعتزمون توزيع 3.4 مليار درهم على مساهميهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إعمار العقارية اليوم واثنتين من الشركات التابعة لها عن توزيعات نقدية بإجمالي يصل إلى 3.4 مليار درهم، وكانت الشركة الأم والشركتان التابعتان شبه متساوين في حجم الأرباح التي اوصي كل منهم بتوزيعها، حسبما رصد موقع "أخبار اليوم" وكانت كالتالي:

أوصى مجلس إدارة شركة إعمار العقارية المنعقد اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% ما يعادل 15 فلسا للسهم من رأس المال عن عام 2018 بإجمالي 1.073 مليار درهم.

يشار إلى أن شركة إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 6.1 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.6 مليار درهم خلال 2017، وبارتفاع بلغت نسبته 10%.

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وبحسب بيانات لسوق دبي المالي، أوصى مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير المنعقد اليوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 26% ما يعادل 26 فلسا للسهم من رأس المال بإجمالي 1.04 مليار درهم عن العام الماضي.

وكشفت "إعمار للتطوير" مؤخرا عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 42% في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 بالغة 3.9 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار) مقابل صافي ربح في العام 2017 بلغ 2.7 مليار درهم (747 مليون دولار).

وأوصى مجلس إدارة شركة إعمار مولز المنعقد اليوم، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% ما يعادل 10 فلوس للسهم من رأس المال بإجمالي 1.30 مليار درهم عن عام 2018.

وأظهرت النتائج المالية للشركة "إعمار مولز"نمو أرباحها السنوية بنسبة 7% في العام 2018 لتصل إلى 2.230 مليار درهم،مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم في عام 2017.