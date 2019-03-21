شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "فتيحي" تُوصي بتوزيع 25 هللة للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة فتيحي القابضة، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من 2018 بقيمة 13.750 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان على موقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 55 مليون سهم بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 25 هللة للسهم.

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وحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وجدير بالذكر أن فتيحي قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من 2018 بقيمة 13.750 مليون ريال، بما نسبته 2.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 25 هللة للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الشركة تراجعت إلى 14.97 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.