شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المصافي السعودية" ترتفع 99% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المصافي العربية السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 98.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 15.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.8 مليون ريال في العام 2017.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن عام 2018 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 19 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات إلى 18.5 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 15.6 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت ارتفاعاً في الأرباح إلى 5.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع 208.97%.