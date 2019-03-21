شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحساء" تستحوذ على "السلام للخدمات الطبية" مُقابل 250 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الأحساء للتنمية اتفاقية للاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة السلام للخدمات الطبية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الشركة الجديدة سيتم الاستحواذ عليها مُقابل 250 مليون ريال.

ووفقاً للبيان، سيرتفع رأس المال من 490 مليون ريال إلى 740 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 51%، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 49 مليون سهم إلى 74 مليون سهم.

وتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 513.520 مليون ريال- حسب سعر إغلاق السهم ليوم أمس الثلاثاء، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى.

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وبحسب البيان، ستكون الاتفاقية ملزمة ومشروطة بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية لشركة الأحساء للتنمية على زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية.

هذا وسيتم عرض هذا الاستحواذ على الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للموافقة عليه وكذلك للجهات الرسمية المعنية بذلك، علماً بأنه قد امتنع الأطراف ذوي العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على القرار.

الجدير بالذكر أن شركة السلام للخدمات الطبية تملك مستشفى تحت الإنشاء بمدينة الخبر حيث تبلغ السعة الاستيعايبة النهائية 495 سريرا، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 11.2 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي خسارة بلغت 7 ملايين ريال في 2017.

كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% إلى 225.7 مليون ريال في 2018، مُقابل إيرادات بلغت 209.1 مليون ريال.