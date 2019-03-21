شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الجرافات البحرية" توصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 22% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "الجرافات البحرية الوطنية"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأحد الموافق 21 أبريل المُقبل، وذلك للنظر في توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 22% من رأس المال عن عام 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالية، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 22 فلساً للسهم الواحد.

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هذا وستنظر الجمعية في البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 123.1 مليون درهم خلال العام 2018، مُقابل صافي ربح بلغ 101.1 مليون درهم خلال العام 2017.

وارتفعت الإيرادات إلى 1.5 مليار درهم بالعام 2018، مُقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم بالعام 2017.