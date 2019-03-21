شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتقدمة" تُوصي بتوزيع 70 هللة للسهم عن الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، في اجتماعه المنعقد مساء أمس الثلاثاء، للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 137.8 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 196.8 مليون سهم، بواقع 0.7 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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واعتمدت الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 بإجمالي 551.1 مليون ريال، بحصة تبلغ 2.8 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 28% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 700 مليون ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 631 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.24% نتيجة لارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.37% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة 1.75%.