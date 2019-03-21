شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أسمنت الشمالية" تتراجع 75% في 2018 وإدارتها توصى بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 13.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 53 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 54 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 101 مليون ريال في العام 2017.

Advertisements

وأرجعت الشركة الارتفاع الأرباح في 2018 إلى المنافسة الشديدة داخل السوق السعودي والأردني والتي أدت إلى انخفاض أسعار البيع والكمية المباعة عنه في عام 2017، على الرغم من التحسن الملحوظ فب الربع الرابع من 2018.

وتراجعت الإيرادات إلى 392.5 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 462.7 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بهدف الدعم للنمو المستقبلي لأنشطة الأعمال والحفاظ على هامش الملاءة المالية.

وكانت الشركة قد حققت تحولاً لتسجيل الخسائر خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 بلغت 238.5 ألف ريال، مقابل صافي أرباح بلغ 37.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.