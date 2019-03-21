شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ساسكو" تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، خلال جلسته المُنعقدة أمس الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 مليون ريال على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن حصة السهم الواحد تبلغ نصف ريال، تُمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم، علماً بأن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 54 مليون سهم.
هذا ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول"، بنهاية ثاني يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، المقرر الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 27 مليون ريال على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بحصة للسهم الواحد تبلغ نصف ريال، تُمثل نسبة 5% من القيمة الاسمية للأسهم، علماً بأن الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 54 مليون سهم.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 28 مليون ريال في العام 2017.
وارتفعت الإيرادات إلى 2.01 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2017.
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