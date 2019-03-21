شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأندلس العقارية" تتراجع 59% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 59.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 48 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 118.4 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 92.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 104.6 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى التغير في حصص ملكية الشركة الأم في كل من الأندلس مول وفندق ستايبريدج جدة اللذان تعود ملكيتهما لصندوق الأهلي ريت-1.

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وحققت الشركة انخفاض في قيمة الشهرة الضمنية لشركة هامات العقارية (شركة زميلة) بالاضافة الى ارتفاع مخصص الزكاة الشرعية لعام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 164.7 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 146.8 مليون ريال في العام 2017.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 56.2% إلى 45.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.